حبس متهم بابتزاز إعلامية سنة

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بتأييد معاقبة متهم بابتزاز إعلامية ومقدمة برامج وإرسال رسائل خادشة على تطبيق واتساب، بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم «محمد. ع»، هو مستخدم الهاتف الذي أرسل رسائل من خلال تطبيق المحادثات واتس آب على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، إلى الهاتف الخاص تتضمن عبارات تهديد وابتزاز للإعلامية مما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة وحضرت عن المجني عليها أمام هيئة المحكمة الاقتصادية نهى الجندي المحامية بالنقض وقضايا الأسرة.