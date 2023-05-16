الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس... ناصر حسن وفرقته الموسيقية في حفل غنائي بقصر بشتاك

ناصر حسن وفرقته الموسيقية
ناصر حسن وفرقته الموسيقية

يقيم قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، حفلاً غنائيًا للفنان ناصر حسن وفرقته الموسيقية، تحت قيادة المايسترو مدحت حميدة الذي بدأ مسيرته مع كبار المطربين والمطربات منهم صباح ومدحت صالح، وشارك المطرب هاني شاكر العديد من الحفلات والمهرجانات.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل: "اوعى تكون بتحب"، "تملى فى قلبى"، "مداح القمر"، "ليه يا قلبى"، "بتفكر فى مين"، "أول مرة"، كما تستضيف الفرقة الفنانة راندا رضوان حيث تقوم بأداء مجموعة من الاغانى منها : "الحلوة" ، "انساك"، "بتسأل ليه عليا" ، "التوبة"، "تلات سلامات "، "تعب الهوي قلبى" ، و"اسبقنى يا قلبى".

منتدى الإبداع يحتفي بالناقد الدكتور هشام زغلول 

وفي سياق آخر؛ احتفى منتدى الإبداع الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أول أمس الأحد، بالناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وأداره الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

تضمن الحوار إنتاج هشام زغلول الشعري والنقدي، لا سيما ترجمته لكتاب "النقد الثقافي ونظرية ما بعد الحداثة لفينسنت ليتش " الصادر عن المركز القومي للترجمة مؤخرا، وهو الكتاب الذي لاقى صدى كبيرا في أوساط المهتمين بالنقد الثقافي والمشتغلين بالنقد الأدبي مصريا وعربيا.

كما تحدث زغلول عن علاقته بأساتذته في قسم اللغة العربية، خاصة الناقد الكبير الراحل الدكتور جابر عصفور، وتأثره الكبير به خلال رحلة إشرافه على رسالة الدكتوراه التي أنجزها د. هشام زغلول العام الفائت، كما تناول اللقاء رحلة ترجمة كتاب النقد الثقافي، وسمات المترجم ومواصفاته، والآلية التي ينبغي أن يعتمدها المترجمون في اختيار الكتب التي يسعون إلى ترجمتها، وكذلك خطوات الحصول على حقوق الترجمة العربية للكتب المترجمة.

الأمير بشتاك الدكتور هشام زغلول القومي للترجمة المركز القومي للترجمة صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية ناصر حسن

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