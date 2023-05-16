محافظ بنى سويف: الرئيس السيسى يستجيب لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالنيابة عن شعب بني سويف، الشكر وتحية إعزاز وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته الفورية بتكليف المقاولون العرب وجهاز التعمير باعادة المعرض التجاري (معرض شباب مصر) لأفضل مما كان عليه، والذي قد تعرض لحريق يوم الأحد الماضي، وأسفر عن خسائر مادية، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال محافظ بني سويف إن الرئيس دائما ما يؤكد في كل موقف يحتاجه فيه شعبه أن سيادته قريب من همومهم ومشاكلهم، وعلى الفور تجد دعم سيادته اللامحدود في كل المواقف، من منطلق أنه أب لكل المصريين وسند عند الشدائد.

وشهدت محافظة بني سويف منذ يومين اشتعال حريق بمعرض خاص بمنقطة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.

وتواجد المحافظ أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتدادها لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وبعد فصل المرافق عن المعرض "كإجراء احترازي"، وعمل كردون أمنى وتغيير مسارات الحركة المرورية "بشكل مؤقت" لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق.

واطمأن المحافظ على تمكن الحماية المدنية من أعمال الإطفاء وإخماد الحريق، حيث يجرى حالياً أعمال التبريد تمهيدا لتمشيط موقع الحريق الذي لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح باستثناء حالتي اختناق تم إسعافهما.

كلف المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتاح "حسب القانون" لتعويض مستأجري المحلات بالمعرض مع مراجعة كل الإجراءات المتاحة للتعويض مع الجهات ذات الصلة.

وقرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة واقعة الحريق إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.