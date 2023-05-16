الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يهدد لاعبى الأهلى ويدرس إراحة حمدى فتحى أمام الترجى

مران الأهلي
مران الأهلي

وجّه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إنذارًا شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل لقاء العودة أمام الترجي التونسي، بضرورة الالتزام بالتعليمات، وعدم الاعتراض على قرارات الجهاز الفني فيما يتعلق بالمشاركة أو إجراء التبديلات.

وكشف مصدر مسئول عن أن إنذار كولر جاء على خلفية اعتراض بعض اللاعبين على قرار الجهاز الفنى بتبديلهم في أثناء المباريات أو خروجهم من التشكيل الأساسي.

وأضاف المصدر أن تغييرات مباراة الترجي في رادس شهدت اعتراض اللاعبين أثناء التغييرات، الأمر الذي أغضب المدير الفني. 

وأشار المصدر إلى أن كولر شدد على أن هذا الأمر خاص بالجهاز الفنى وفقا لرؤيته للمباراة وأحداثها، وأي لاعب يعترض سيكون خارج حساباته الفنية لنهاية الموسم الجاري.

ويدرس المدير الفني للأهلي إراحة  حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، أمام الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويخشى مارسيل كولر من غياب حمدي فتحي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لذلك سيكون خارج حسابات المدرب السويسري بسبب البطاقات الصفراء.

الترجي الاهلى كولر حمدى فتحى عمرو السولية

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