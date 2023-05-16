الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات المرحلة الثانية من ملتقى "منظمة العمل الدولية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية-  إدارة البرامج التطوعية والإدارة الكشفية، أولى فعاليات المرحلة الثانية من الملتقى التثقيفي التوعوي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل" تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية"، ويتم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ - ١٨ مايو، بمركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية بمشاركة ٧٥ متدربا من أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة.

وتناولت فعاليات اليوم تنفيذ الجلسة الأولى حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكيفية حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل، وتناولت الجلسة الثانية المساواة بين الجنسين وسبل تحقيقها في سوق العمل.

يذكر أن تلك المرحلة يتم تنفيذها في ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الملتقى التثقيفي التوعوي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل"، والتي تم عقدها في محافظات مختلفة (القاهرة، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، والبحر الأحمر) بمشاركة ٢٥٠  متدربا.

فيما اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة(الإدارة العامة للبرامج البدنية)، بمركز شباب مدينة دمنهور ونادي العاب دمنهور.

حضر الختام الدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، الدكتور ابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لمراكز شباب مصر.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب (خماسى كرة القدم،كرة اليد،كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ابراهيم خضر علي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي كاف المبادرات التي تهم الشباب اهتماماً كبيراً، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى علي اشاده الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسي كرة القدم مركز شباب مدينة إيتاي البارود، وفي كرة اليد مركز شباب مدينة دمنهور، وفي كرة السلة مركز شباب كنج عثمان بكفر الدوار، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب بيبان بكوم حمادة، وفي تنس الطاولة مركز شباب كفر مجاهد بكوم حمادة، وفي معرض منتجات الفتاة والمرأة مركز شباب كفر الدوار ومركز شباب رشيد.

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الإدارة المركزية لتنمية الشباب التصفيات النهائية الجلسة الثانية الجنسين الرياضي السلامة والصحة المهنية

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