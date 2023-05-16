الأنبا عمانوئيل يترأس احتفال المناولة الأولى برعية القديس فرنسيس بالرزيقات

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، احتفال المناولة الأولى، لعدد من أبناء وبنات رعية القديس فرنسيس، بالرزيقات.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال مالك، والأب سامر مسعود، وفي كلمة العظة، تحدث مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول الارتباط بشخص المسيح، خاصة من خلال سر التناول.

وأشار المطران إلى حضور يسوع الدائم في العالم، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وفي الختام تم تقديم الهدايا التذكارية لجميع المحتفل بهم.



وقدم راعي الإيبارشية الشكر لكافة من ساهموا في تكوين أبناء الرعية، كما عبر الأنبا عمانوئيل عن امتنانه لجميع القائمين على هذا الاحتفال.