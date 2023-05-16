الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

31 مايو.. عادل عصمت في ضيافة "الكتب خان" لمناقشة "أيام عادية"

أيام عادية
أيام عادية

تستضيف مكتبة "الكتب خان"، لقاء مع الكاتب عادل عصمت، حول أحدث أعماله القصصية "أيام عادية"، والصادرة مؤخرًا عن دار الكتب خان للنشر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

يقدم لنا عادل عصمت في مجموعته القصصية الجديدة "أيام عادية" حكايات عن الناس وحياتهم، بقدرات تصويرية تجعل القراء سُمّار ليل حول حطب مشتعل، زادُهم الخيال والدفء وتلك التفاصيل الحميمة التي تقف درعًا أمام الوحدة القاتلة. في سرد يرتكز على رصد المفارقات، من قبيل الراحل الذي لم يغب وجهه والمقيم الغائب، والغالي الذي صار رخيصا والعادي الذي تبين أنه أغلى من الذهب.

في "أيام عادية" نحن بصدد لقاءات أليفة مع أسماء شوارع وأشخاص وديكورات من مختلف البيئات المصريةً، كما ندخل عوالم منسية بين ردهات المكتبات العامة وأفراح الريف الصاخبة المعبأة بأجواء العوالم والدخان. وتتمتع شخوص عادل عصمت دائمًا بزخم كبير من التفاصيل الثرية، تتجسد لخيال القارئ ملامسةً ذكريات عاشها بنفسه. لترسم عناصر السرد معًا لوحة عميقة  للرغبات والآمال والأحلام والعثرات، تتساوى فيها المرأة والرجل في القدرة على الحلم والمسؤولية.  فتتجلى مواطن الضعف بعد قوة، القوة بعد ضعف، وتتسلل فيها التفاصيل من مخازن الذاكرة لتربط الماضي بالحاضر في فعل الصيرورة الدائم والمعبر عن جوهر الحياة.

عادل عصمت؛ كاتب وروائي مصري صدرت له العديد من الأعمال الروائية ومنها: جنازة السيدة البيضاء، الوصايا، صوت الغراب، حالات ريم، حكايات يوسف تادرس، أيام النوافذ الزرقاء، حياة مستقرة، الرجل العاري، هاجس موت، كما صدر له كتاب مخاوف نهاية العمر وكتاب قصاصات – قصص قصيرة، وناس وأماكن.

حصل عادل عصمت على جائزة الدولة التشجيعية في 2011 عن رواية أيام النوافذ الزرقاء وجائزة نجيب محفوظ في الآداب المقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية في 2016 عن رواية حكايات يوسف تادرس ووصلت رواية الوصايا إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربيةIPAF  في 2019 وحصل على جائزة ساويرس – كبار الكتاب عن رواية الوصايا في 2020، وترجمت بعض من أعماله إلى الإنجليزية والصربية والصينية والإسبانية.

الدولة التشجيعية الكاتب عادل عصمت الكتب خان للنشر أيام عادية جنازة السيدة البيضاء جائزة الدولة التشجيعية جائزة نجيب محفوظ حكايات يوسف تادرس قصص قصيرة

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