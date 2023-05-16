القاهرة الإخبارية: 14 مشاركة عربية فى الدورة 76 من مهرجان كان (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا يرصد 14 مشاركة عربية في الدورة 76 من مهرجان "كان" السينمائي.

الدورة 76 من مهرجان "كان" السينمائى:

"وداعًا جوليا" المشاركة الأولى للسودان في تاريخ المهرجان.

"بنات ألفة" روائي وثائقي من تونس، إخراج كوثر بن هنية، ويشارك في المسابقة الرسمية.

"إن شاء الله ولد" الفيلم الأردني الأول في تاريخ المهرجان.

"كذب أبيض" وثائقي من المغرب، إخراج أسماء المدير، ويشارك في مسابقة نظرة ما.

"كلاب الصيد" روائي من المغرب، إخراج كمال لزرق.

"عيسى" روائي قصير من مصر، إخراج مراد مصطفى، ويشارك في مسابقة أسبوع النقاد.

"الترعة" روائي قصير من مصر، إخراج جاد شاهين.

"قمر" روائي قصير من المغرب، إخراج زينب واكريم، ويشارك في المسابقة الرسمية للطلاب.

"عمر لافراز" روائي من الجزائر، إخراج إلياس بلقادر.

"البحر الأحمر يبكي" روائي قصير من الأردن، إخراج فارس الرجوب، وينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.

"صحاري" روائي من المغرب، إخراج فوزي بنسعيدي.

"البحر وأمواجه" وثائقي من لبنان، إخراج الثنائي ليانا ورينو، ويعرض ضمن برنامج آسيد.

"ماشطات" وثائقي من تونس، إخراج سونيا بن سلامة.

"البيت المشتعل قد يصير دافئا" روائي قصير من الجزائر، إخراج مولود آيت ليوتنا، وينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.