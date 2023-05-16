استقرار درجات الحرارة.. "الأرصاد" توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الأجواء تكون لطيفة ليلًا مائلة للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة المقبلة.

- درجات الحرارة والطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

- درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 21

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 29 - 18

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 33 - 23

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 36 - 21

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 39 – 23

- درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الأربعاء

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34 - 18

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 25 - 17

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 36 - 22

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 37 - 20

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 40 – 23

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الخميس 18 مايو

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 30 - 17

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 25 - 16

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 35 - 23

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 32 - 18

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 39 – 22