"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

أقرت “فريال. م” 34 سنة المتهمة باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمحيط القاهرة الجديدة، بارتكابها جريمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بهدف التربح والكسب غير المشروع منها.

وأقرت المتهمة بأنها أخذت 5 أطفال من مناطق مختلفة بعلم أهليتهم للتسول بهم مستغلة ظروفهم المادية الصعبة وتعطي كل طفل 50 جنيهاً يومياً بجانب إطعامهم وردهم إلى أسرهم آخر اليوم.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات لاتهامها باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمحيط القاهرة الجديدة.

وكانت قد أمرت النيابة بوضع الأطفال بدور رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لرعايتهم وإصلاح سلوكهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط سيدة تستغل الأطفال في أعمال التسول بمحيط القاهرة الجديدة، وبمناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.