الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين يسرقان أغطية كابلات الكهرباء بالعمرانية

ضبط
ضبط

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط لصين أثناء سرقتهما أغطية كابلات كهرباء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد ضبط عاطلين بمحور كمال عامر، وبحوزتهما 2 غطاء كبير يستخدم في تغطية كابلات الكوبري، 20 مسمارا.

ألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة المضبوطات من محور الفريق كمال عامر وأرشدا عن مسروقات سابقة متماثلة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العمرانية كابلات الكهرباء سرقة عاطلان

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات في القاهرة والجيزة

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي