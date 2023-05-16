ضبط عاطلين يسرقان أغطية كابلات الكهرباء بالعمرانية

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط لصين أثناء سرقتهما أغطية كابلات كهرباء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد ضبط عاطلين بمحور كمال عامر، وبحوزتهما 2 غطاء كبير يستخدم في تغطية كابلات الكوبري، 20 مسمارا.



ألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة المضبوطات من محور الفريق كمال عامر وأرشدا عن مسروقات سابقة متماثلة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.