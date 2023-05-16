اليوم.. انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني

تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، وتعقد أربع جلسات تخصص جلستين منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

واستعدادا لانطلاق تلك الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي الذي يعقد بعد غد الخميس، عقد أمس الاثنين الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، والأستاذ رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، والأستاذ باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، ودكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، الأستاذ محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ودكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، والأستاذ أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، والأستاذ هشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ومهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ودكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة ثريا عبد الجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة نورا علي عبد السميع مقرر لجنة السياحة، ودكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس المقبل.