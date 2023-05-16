الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلافات مادية.. حبس عاطل قتل شابا في عين شمس

عاطل
عاطل

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات مادية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقي إخطارا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه، والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأخير على طعن الأول بسلاح مما أسفر عن وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عين شمس شاب عاطل حبس النيابة العامة التحقيقات تحريات المباحث خلافات مادية

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