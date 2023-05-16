لخلافات مادية.. حبس عاطل قتل شابا في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات مادية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان قسم شرطة عين شمس تلقي إخطارا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم.



بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه، والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأخير على طعن الأول بسلاح مما أسفر عن وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.