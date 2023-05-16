الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أرباح الشركات الأمريكية قد تسجل أسوأ انخفاض مطول لها في 7 سنوات

أرباح الشركات الأمريكية
أرباح الشركات الأمريكية

قالت شبكة WION الهندية، أن أرباح الشركات الأمريكية قد تسجل أسوأ انخفاض مطول لها في 7 سنوات، بينما يتأرجح الاقتصاد الأمريكي وسط تهديدات بعواقب كارثية استمرار حالة الجمود بشأن رفع سقف الديون.

وأوضح التقرير أن أرباح الشركات في الولايات المتحدة  تشهد أسوأ انخفاض مطول خلال السنوات السبع الماضية، ويأتي هذا في وقت حيث يترنح الاقتصاد الأمريكي على حافة الكارثة مع استمرار الجمود بشأن رفع سقف الديون. 

وأضافت الشبكة في تقريرها،  أنه مع اقتراب موسم أرباح الربع الأول من العام، يتوقع المحللون أن أرباح شركة إس آند بورز 500 قد انخفضت بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات التي قدمتها وكالة بلومبرج الأمريكية، أن 78% من الشركات تفوقت على التوقعات، ولكن هذا أقل إثارة مما يبدو لأن المحللين خفضوا توقعاتهم قبل بدء الموسم.

- انخفاض للربع الثاني على التوالي في أرباح الشركات بأمريكا

وتابع التقرير أنه من الأهمية أن ندرك أن هذا كان الربع الثاني على التوالي من انخفاض أرباح الشركات في أمريكا، ولم يسجل مؤشر ستاندرد اند بورز، أية مكاسب منذ ان بدأ كبار المقرضين  موسم الأرباح في منتصف أبريل،  وتتوقع وكالة بلومبرج انخفاضا آخر بنسبة 7.3% في الأرباح في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأكد التقرير أن المحللين خفضوا تقديراتهم بشكل أكبر، وهم يتوقعون الآن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي إلى الإضرار بالربحية إلى ما بعد الربع الثالث من هذا العام، ويظهر ذلك ركودا في الأرباح أطول مما كان عليه خلال جائحة كورونا.

وأضافوا أنه أثناء الفترة 2015-2016، عندما أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة السابقة، انخفضت الأرباح لأكثر من ثلاثة أرباع.

 - استطلاع يتوقع دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود 

وكان استطلاع أجرته "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال" "أكبر جمعية دولية للاقتصاديين والاستراتيجيين والأكاديميين الاقتصاديين" ومقرها واشنطن، قد توقع دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود في وقت لاحق في عام 2023.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في حالة ركود في وقت ما من هذا العام، وفقًا لـ53% من المتنبئين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، كما وجد التقرير أن غالبية المتنبئين يعتقدون أن التضخم سيظل مرتفعًا.

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