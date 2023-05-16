الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شاب غارقة بترعة التوفيقية

جثة شاب غارقة بترعة
جثة شاب غارقة بترعة

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث إيتاي البارود بالبحيره فرغوا كاميرات المراقبة في محيط ترعة التوفيقية لمعرفة وجود أحد برفقة شاب عثر على جثته غارق داخل الترعة من عدمه. 

كما تم تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور علي جثة شاب داخل ترعة التوفيقية، حيث لقى شاب مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز إيتاى البارود بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة "محمد. ج .ا" 14 سنة - طالب إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعة التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة ، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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