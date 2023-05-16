خبراء يحذرون من ركود وانكماش اقتصادي عميق في أمريكا خلال الأشهر المقبلة

حذر خبراء أمريكيون من ركود وانكماش اقتصادي عميق في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

قال التقرير، أن الخبراء حذروا من ركود وشيك، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأول من العام، وتفاقم دورة الانحدار الاقتصادي في الفصول المقبلة.

ومن بين هؤلاء الذين دقوا ناقوس الخطر حول الركود المقبل، المستثمر الملياردير ستانلي دروكينميلر، ومايك ويلسون من مورجان ستانلي، والخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرج، وإد هايمان، رئيس شركة إيفركور.

قال إد هايمان، رئيس شركة إيفركور، أن الاقتصاد الان قوي جدا، وهو لأمر مدهش، لكنني أعتقد أنه بحلول فصل الصيف، سنبدأ نشاهد انحسار إقتصادي، مضيفا أنه لم يتوقع انكماشا حادا مثل عام 2008.

وقال ديفيد روزنبرج، رئيس أبحاث روزنبرج، أن الانكماش الاقتصادي قد يتسلل إلى الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وقال إن الركود بعد الحرب العالمية الثانية بدأ عادة بعد خمسة عشر شهرا، من أول زيادة في أسعار الفائدة يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة تشديد السياسات.

- الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط صعب وقد ينهار إلى ركود قريبا

وتوقع روزنبرج أنه مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 في الدورة الحالية، فإن ذلك يشير إلى أن الركود سيبدأ هذا الربع.

وحذر ستانلي دروكينميلر، المستثمر والملياردير الأمريكي من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو " هبوط صعب " وقد ينهار إلى ركود قريبا.

واشار إلى ان الانخفاض يمكن ان يحدث في هذا الربع وحذر من احتمال حدوث انخفاض متواضع.

وقال مايك ويلسون، كبير الاستراتيجيين في شركة مورجان ستانلي: "نعتقد ان سوق الاسهم ما زال يتوقع افضل ما يمكن ان يتحقق في المجالين، خفض سعر الفائدة والنمو الدائم، ونعتقد ان وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر إحكاما حتى مع تباطؤ النمو نحو الركود. وستكون هذه بيئة صعبة بالنسبة للأسهم.