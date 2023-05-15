نيفين إسكندر لـ"صالون التنسيقية": الحوار الوطنى صنع حالة جيدة بين القوى السياسية

قالت نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني صنع حالة جيدة بين القوى السياسية، والجديد أن الجميع يجلسون ويتناقشون والمقترحات التى قدمت بها تشابهات، كما أن هناك جزءا من الاختلاف.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".

وتابعت: إننا نحتاج وقتا لتطبيق عدم التمييز لأن الافعال التمييزية أصبحت طبيعية ولا نقدر على التفرقة، ونجد أمورًا إيجابية تحولت إلى تمييزية، موضحة أن كيفية إقناع الشخصيات بعدم التمييز أمر ليس بالسهل، وهذا الأمر ساعد في تربية الأجيال بشكل ما، جزء منه إيجابي وآخر سلبي.

وأوضحت إسكندر، أن هناك توصيات قد تكون لجميع اللجان، أولا تفعيل الاستحقاقات الدستورية، فلا يجوز أن يكون هناك استحقاق دستوري متأخر ونحتاجه بالأخص في ملف حقوق الإنسان، كما أن الربط بين التنمية وحقوق الإنسان كانت فكرة عظيمة، كما أن تفعيل وإعلاء مبادي حقوق الإنسان يخدم على التنمية، وأغلب الأطراف أكدت ضرورة استقلالية مفوضية مكافحة التمييز.

وأضافت أنه يوجد تدخلات واضحة في ملفات مختلفة لمنع التمييز، مثل مجلس الدولة، فهناك تدخل تنفيذي واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبحت من خلاله السيدة موجودة على منصة القضاء.

وأكدت عدة شروط حتى يتم تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، ومنها أن التمثيل يكون جامع، وتحديد آليات العمل ومدى الاستجابة لها، ومراجعة عمل المفوضية سنوياً أمام مجلس النواب، ومراجعة شعبية تقدم لمجلس النواب.

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبوبكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.