نهاد أبوالقمصان تكشف تفاصيل جلسة مواجهة التمييز بـ الحوار الوطنى

شددت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ضرورة أن تكون العدالة مجانية وليست مكلفة.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني، كانت في غاية الأهمية، وكذلك الحال بالنسبة لفكرة الحوار، لافتة إلى أنه تم تقديم 7 مشروعات قوانين من قبل عدد من الهيئات.

وأوضحت نهاد أبوالقمصان، أن الجلسة ركزت على مفوضية مواجهة التميز، مشددة على ضرورة أن تصدر وأنها تخلق أشكالا من التظلمات ضد أي دعوة للتمييز، كما أنه لا بد أن يشعر المواطنون بالمساواة في الوصول للمعلومات، حيث إن المفوضية تخلق طريقة شكوى أو تظلم وتأخذ بعين الاعتبار.