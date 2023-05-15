الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهاد أبوالقمصان تكشف تفاصيل جلسة مواجهة التمييز بـ الحوار الوطنى

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

شددت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ضرورة أن تكون العدالة مجانية وليست مكلفة.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني، كانت في غاية الأهمية، وكذلك الحال بالنسبة لفكرة الحوار، لافتة إلى أنه تم تقديم 7 مشروعات قوانين من قبل عدد من الهيئات.

وأوضحت  نهاد أبوالقمصان، أن الجلسة ركزت على مفوضية مواجهة التميز، مشددة على ضرورة أن تصدر وأنها تخلق أشكالا من التظلمات ضد أي دعوة للتمييز، كما أنه لا بد أن يشعر المواطنون بالمساواة في الوصول للمعلومات، حيث إن المفوضية تخلق طريقة شكوى أو تظلم وتأخذ بعين الاعتبار.

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