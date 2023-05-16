الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مستر أسيست.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

صنع محمد صلاح 3 أهداف، في المباراة التي جمعت ليفربول بـ ليستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جونز الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 33، من متابعة لعرضية محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وعاد جونز ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، من متابعة لتمريرة صلاح أيضًا، لينهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة.

وصنع صلاح الهدف الثالث لـ ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 71.

ورفع محمد صلاح رصيده من عدد صناعات الأهداف لزملائه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 10 أهداف.

صلاح أصبح ثاني أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا لزملائه في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، برصيد 57 هدفًا، متفوقًا على الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق (55 هدفًا)، فيما يأتي خلف الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي (61 هدفًا).

وصعد محمد صلاح للمركز السابع  والعشرين في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، متساويًا مع زميله أندرو روبرتسون،  ومتجاوزًا عدد صناعات إريك كانتونا وبول سكولز أسطورتي مانشستر يونايتد، مسعود أوزيل لاعب أرسنال السابق، كذلك البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق.

محمد صلاح ليفربول كيرتس جونز الدورى الانجليزى صلاح

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