بلقاء مع الرئيس الفلسطينى.. محمد رمضان يختتم جولته الغنائية فى نيويورك (صور)

اختتم الفنان محمد رمضان، اليوم الإثنين، جولته الغنائية التي بدأت قبل أيام بنيويورك، وحقق خلالها نجاحًا وانتشارًا كبيرًا بين مختلف الجنسيات العربية والأوربية هناك.

وحرص رمضان على مشاركة جمهوره تفاصيل مقابلته برئيس دولة فلسطين، وشارك صورة تجمهما معًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق عليها: بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة.

واختتم رمضان جولته الغنائية مدينة اتلانتيك سيتى بنيو جيرسي، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره، وذلك بعد أن أحيا حفله الأول بمدينة ديترويت وحفله الثانى بكاليفورنيا، وحفله الثالثة بهيوستن.

ويعرض للنجم محمد رمضان فيلم "هارلي" الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة، حيث اقتربت إيراداته من الـ 33 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.