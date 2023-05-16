هشام عطوة: "ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالعريش" نافذة ثقافية على الإنجازات بأرض الفيروز

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" الذي تعقده الهيئة حاليا بالعريش بمحافظة شمال سيناء، يهدف إلى تعريف الشباب وإلقاء الضوء على المشروعات التنموية في أرض سيناء العزيزة في مختلف المجالات، بعد أن عاد إليها الأمن والأمان بفضل جهود وتضحيات أبنائها المخلصين، لتسير نحو مستقبل واعد ومبشر.

وأضاف "عطوة": "يأتي الملتقى ضمن برنامج شامل تعمل عليه الهيئة برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بعد إعلانها تكثيف الفعاليات الثقافية بأرض الفيروز، والتي شهدت افتتاح سينما الشعب بالعريش مطلع هذا العام وعودة ليالي رمضان وافتتاح عدة مواقع ثقافية، بالإضافة إلى العروض المسرحية بقصر ثقافة العريش التي انطلقت الليلة، كما تشهد العريش أيضا في الأيام المقبلة تنفيذ مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة شمال سيناء، يحاضر به نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين، وغيرها من البرامج الثقافية التي تستقبلها سيناء قريبا، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة بشباب وأبناء المحافظات الحدودية استمرارا لاستراتيجية العدالة الثقافية التي تنتهجها للوصول بخدماتها الثقافية والفنية لربوع مصر كافة والموجه لفئات المجتمع، لذا كان الحرص على تنوع البرنامج الفني المقدم للشباب في الملتقى ما بين الورش الفنية والزيارات لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء، بخلاف إتاحة فرص تبادل الرؤى والأفكار بينهم بما يحمل فائدة كبيرة تنعكس على مردود ما يقدمونه في المستقبل لبلادهم".

وقدم رئيس الهيئة تحياته للشباب المشارك بالملتقى، معربًا عن أمنياته بتحقيق أقصى فائدة مرجوة من الفعاليات المقدمة به، مشيرا إلى عدة فعاليات مقبلة ضمن "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والتي سبق للهيئة أن نظمت منه 10 ملتقيات للشباب، و24 أسبوعا ثقافيا للأطفال، و12 ملتقى للمرأة، من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح، والشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، جاءت كلها سعيا لتمكين وتدريب واكتشاف كنوز ومواهب أبناء مصر وإتاحة المجال أمامهم عبر برامج يشرف عليها مدربون ومتخصصون في عدة مجالات فنية.

جدير بالذكر أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في الفترة من 14 إلى 20 مايو الحالي، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.