الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال زيارتهم الميدانية..

وفد "قوى عاملة النواب" يلتقى مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

التقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، بمجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج واللجنة النقابية بالشركة، واستمعت إلى مشاكل العاملين واقتراحاتهم ومطالبهم من أجل العمل على حلها، وشهد الاجتماع نقاشا بين النواب والإدارة وممثلي اللجنة النقابية.

وعقب الاجتماع، أجرى وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جولة داخل شركة دمياط للغزل والنسيج وتفقد مصنعي الشركة إحداهما للغزل والآخر للنسيج، والتقى الوفد البرلماني ببعض عمال المصنعين، واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم.

وأكد النواب للعمال، أن الزيارة تستهدف الوقوف على طبيعة العمل داخل المصنعين وخطة التطوير، والتعرف على احتياجات العمال، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك حرصا كبيرا من جانب القيادة السياسية على دعم العمال ورعايتهم صحيا واجتماعيا وحصولهم على كافة حقوقهم، مؤكدًا أن كافة مطالبهم سيعرضها على الحوار الوطني، فيما وجه العمال الشكر للقيادة السياسية على دعمها للعمالة وتوجيهها بطرح مشروع قانون العمل للحوار ضمن الحوار الوطني.

واستفسر وفد لجنة القوى العاملة من العمال عن حصول على الحد الأدنى للأجور، وأفاد العاملون بأنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالفعل.

وعقب الجولة التفقدية، أوصت لجنة القوى العاملة بتكليف رئيس شركة دمياط بإعداد تقرير بالأسباب التي تعوق تطوير بيئة العمل والعمال وخطة التدريب لتحويل العمالة على المعدات الحديثة، وعرض مشاكل العاملين وخاصة زيادة بدل التغذية على الجمعية العمومية للشركة.

كما أوصت اللجنة بتشغيل المصنع بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة لتلبية احتياجات السوق، وأهمية الحفاظ على العمالة، وعدم التفريط فيها عند أى تطوير.

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لجنة القوى العاملة مجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل شركة دمياط للغزل النواب الجولة التفقدية

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