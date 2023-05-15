الإثنين 15 مايو 2023
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وزير الصحة: الجهل والزواج المبكر أهم أسباب ضعف خصائص الطفل الصحية

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المشكلة السكانية ليست في زيادة معدلات إنجاب الأطفال فقط، بقدر ما يتعلق الأمر بتأثر خصائص الأطفال حديثي الولادة، لافتًا إلى أن الصين حولت كثافتها السكانية المقدرة بمليار و400 مليون إلى قوة اقتصادية كبرى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" إلى ضرورة التعاون بين الوزارات لمواجهة الكثافة السكانية، فمثلًا وزارة التخطيط يتمثل دورها في تمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها، ودور وزارة القوى العاملة الحد من عمالة الصغار، ووزارة العدل يتمثل دورها في الحد من زواج القاصرات، في حين يتمثل دور وزارة التعليم في مواجهة التسرب من التعليم.

وأوضح وزير الصحة أن الجهل والتسرب من التعليم، والزواج المبكر، جميعها عوامل تتسبب كثافة الإنجاب وضعف الخصائص الصحية للطفل، وتهدد شخصيته باضطرابات نفسية مع عدم توجيه الرعاية الكافية لهم. 

وأردف: "كل يوم هناك 5900 طفل بيتولد ويحتاجون تطعيمات وفصول للتعليم، وسكن ووظائف، يحتاج مليارات الجنيهات يوميًا". 

وأشار إلى أن الوزارات تعمل جاهدة على حل أزمة السكان، مشددًا على أن وزارة الصحة عليها دور مهم والمجتمع المدني والإعلام له دور مهم ومتميز جدًا من خلال الدراما.

وزير الصحة التعليم التسرب من التعليم

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