الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار الدراسة المباشرة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية بأسوان

رواق العلوم الشرعية
رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان

وصلت، أمس الإثنين، الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الأول من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، وذلك بعد الانتهاء من إعداد فرع الرواق وتجهيزه لاستقبال الدارسين وهو الكائن بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي.

وشهد أمس الإثنين، 3 محاضرات تم إلقاؤها على الدارسين، جاءت كالتالي:

أولا: محاضرة مادة الفقه المذهبي
الفقه الحنفي: بعنوان “فرض الغسل - سنة الغسل - المعاني الموجبة للغسل”، وألقاها فضيلة الدكتور/ بسام عبدالحكيم محمد - مدرس بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان.

الفقه المالكي: بعنوان “تابع ما يجب منه الوضوء والغسل”، وألقاها فضيلة الدكتور/ عماد الدين مصطفى عبدالله -  مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان.

الفقه الشافعي: بعنوان "باب الغسل" وألقاها فضيلة الدكتور/ احمد فكري صديق - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان.

ثانياً: محاضرة مادة العقيدة 
بعنوان "تابع الإلهيات" وألقاها فضيلة الدكتور/ محمد محمود محمد عبدالعال  -  مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

ثالثاً: محاضرة القرآن والتجويد
بعنوان "الإدغام" وألقاها فضيلة الدكتور/ محمد منصور احمد كنزي - مدرس التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

وتجدر الإشارة إلى أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقوم على التدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، وبتنسيق من أعضاء الإدارة الفرعية  للرواق الأزهري بالمحافظة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع الرواق بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية، أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد (أونلاين).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإتاحة الفرصة لكل الراغبين في طلب العلم الشرعي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف.

رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان
رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان
رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان
رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان
أسوان العلوم الشرعية والعربية المرحله التمهيديه رواق العلوم الشرعية والعربية الأزهر الشريف معهد الإمام متولى الشعراوي

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