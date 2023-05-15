قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق فعاليات الورش الفنية لشباب ملتقى “أهل مصر”

شهد قصر ثقافة العريش، مساء اليوم الاثنين، انطلاق الورش الفنية والحرفية لشباب الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة.

جاءت غالبية الأعمال المنفذة بالورش كتمهيد لبرنامج العمل الذي سيتم العمل عليه على مدار الأسبوع الثقافي، ففي ورشة النقش على الصدف قام الفنان جلال عبد الخالق بتعليم المتدربين كيفية نقل الرسمة على الصدفة والتأكيد عليها بفريزة رفيعة، وفي ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال أوضح كيفية نقل الرسمة على قطعة النحاس وعمل الغائر.

كما قام المدرب خالد عبد الحميد في ورشة التشكيل بالورق بعمل نموذج لحيوان وتعليم الشباب كيفية تنفيذ الجسم والرأس بالرقبة والأرجل وكيفية تثبيتهم ببعض لعمل نموذج للشكل المراد تنفيذه.

وفي ورشة الخيامية، بدأ الفنان كريم خلف بالتعريف بأنواع الخامات والأدوات المستخدمة وشرح كيفية الطبع على القماش. وعرف الفنان مصطفى إسماعيل في ورشة الجلد، تاريخ الجلود وأنواعها والخامات والأدوات المستخدمة والتعريف بكيفية عمل تصميمات للشنط والمحافظ.

وفي ورشة الديكوباج شرحت المدربة رانيا المهدي كيفية عمل الديكوباج البارز ودهان قطعة الخشب بالبلاستيك الأبيض وكيفية فرد عجينة السيراميك على الصورة المستخدمة لعمل طبقات وطبع نسختين من الصورة للصق إحداهما على الخشب والأخرى على عجينة السيراميك.

أما ورشة الحلي مع المدربة حورية عصمت فتم التعرف على الأدوات المستخدمة وتعليم المتدربين كيفية مسك الأدوات واستخدامها في عمل القطع الفنية وتشكيلها.

وبدأت ورشة الدراما المسرحية فقام المخرج مجدي الشريف بتعريف المسرح وعناصره وما هي آليات العمل.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويشهد عددا من الورش الحرفية والزيارات التثقيفية لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء بخلاف الفعاليات الفنية بقصر ثقافة العريش.