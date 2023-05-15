الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملوك السلة فى مصر.. الأهلى يهزم الاتحاد ويتوج بدورى السوبر

الأهلي
الأهلي

تُوِج رجال النادي الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في رابع مواجهات سلسلة النهائي 72/70 في صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر.

وأعلن رجال الأهلي أنفسهم أبطالًا للبطولة المحلية الأهم للعام الثاني على التوالي وللمرة السابعة في تاريخ النادي الأحمر، فيما يمتلك زعيم الثغر 13 لقبا.

ويرجع أول تتويج للأهلي باللقب لموسم 1988/1989 بينما كانت آخر مرة في الموسم الماضي، وجاءت على حساب الاتحاد السكندري أيضا بعد حسم سلسلة النهائي بثلاث مباريات مقابل اثنتين.

ويدين الأهلي بالفضل لمحترفه الأمريكي مايكل طومسون في حسم مباراة اليوم بعد إحرازه 20 نقطة كأعلى لاعبي الأحمر تسجيلًا، ويأتي خلفه النجم الصاعد عمرو زهران والذي سجل بدوره 16 نقطة إلى جانب 13 لنجم الفريق إيهاب أمين.

جاءت المباراة قوية للغاية طوال أحداثها، ولم ينجح أي من الفريقين في توسيع الفارق لأكثر من 5 نقاط على مدار اللقاء بالكامل.

شهدت الفترة الأولى سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين، وانتهت بتقدم الاتحاد بفارق نقطة وحيدة بنتيجة 24/25.
واستمرت الإثارة والندية بين الكبيرين خلال أحداث الفترة الثانية لتنتهي بتقدم الأهلي 40/38.

ربع المباراة الثالث جاء مثيرًا أيضًا وانتهى بتقدم الأهلي بفارق نقطة وحيدة بنتيجة 55/54.

وظلت المباراة معلقة حتى الثانية الأخيرة وعاد طاقم التحكيم الأجنبي لتقنية الفيديو أكثر من مرة قبل أن ينتهي اللقاء أخيرًا بفوز الأهلي بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 72/70.

بهذا الفوز حسم الأهلي نتيجة السلسلة التي أقيمت بنظام best of five بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة للعملاق السكندري.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 69/62 فيم حسم الثالثة بنتيجة 71/62 فيم حقق الاتحاد الفوز في المباراة الثانية 80/62.

وحصد أوجوستي بوش لقبه الثامن مع الأهلي منذ توليه قيادة الدفة الفنية الحمراء بواقع لقبي دوري السوبر ومثلهما لدوري المرتبط، وكذلك لقبين في كأس مصر، بالإضافة للبطولة العربية وبطولة منطقة القاهرة.

ويطير الأهلي إلى رواندا مساء الخميس المُقبل لخوض نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة بال والتي تنطلق في العشرين من مايو الجاري.
 

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