عضو "أمناء الحوار الوطني": بداية دعم الدولة للفلاح كان منذ الاتفاق على سعر تعاقدي لتوريد القمح

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن محاور الحوار الوطني، سواء المحور الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، كلها متداخلة مع بعضها البعض، لذا التنمية لن تأتي إلا من خلال إصلاح كافة المحاور الثلاث على حد سواء.

سعر القمح التعاقدي

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن دعم الزراعة دون تكوين صورة عن الاستثمارات العامة.

تشجيع الفلاح

وأضاف في حديثه، أن الدولة بدأت في خطوات دعم الفلاح من الاتفاق على سعر تعاقدي لتوريد القمح، مشيرا إلى أن هذا السعر قابل للزيادة تبعا لتغير الظروف الاقتصادية.

وتابع:" أطالب بإعطاء الفلاحين دعما للصادرات مثل الدول الكبيرة روسيا وأمريكا، حيث هذا الدعم يساهم في تشجيع الفلاحين على الزراعة ومن ثم زيادة الحصصث الإنتاجية التي في النهاية تؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة بالخزانة العامة للدولة".