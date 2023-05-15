الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام ليستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

 

ويقود هجوم الريدز في لقاء الليلة نجمنا المصري محمد صلاح ويجاوره كودي جاكبو ولويس دياز، بينما خرج المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من القائمة.

 

وجلس على مقاعد دييجو جوتا وجويل ماتيب، بينما ظهر لأول مرة هذا الموسم أرثر ميلو على مقاعد البدلاء.

 

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام ليستر سيتي

 

حراسة المرمى: أليسون

 

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

 

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز

 

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح

 

ويخوض ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، مواجهة الليلة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62، بينما يحتل ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

 

فاز ليفربول في 14 مباراة من أصل 21 مباراة في الدوري الإنجليزى بين الفريقين، بينما حقق ليستر سيتى أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مباريات.

 

ويحتاج  محمد صلاح لتسجيل هدف وحيد ليصل إلى 20 هدفًا فى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الخامس من أصل ستة مواسم خاضها مع ليفربول.

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