الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-5-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع. 
 

سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

يستعرض «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين 15 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة مسجلاً 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.

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