الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد القط: متابعة الرئيس لموسم حصاد القمح استمرارًا لمساعى تحقيق الاكتفاء الذاتى

أحمد القط
أحمد القط

قال الدكتور أحمد القط، أستاذ القمح بمركز البحوث الزراعية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لموسم حصاد القمح، يعكس اهتمام الدولة بالقمح كمحصول استراتيجي هو الغذاء الأول للمصريين.

وأضاف القط خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة قدمتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قامت بمجهود كبير من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وسيكون لها مردود كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن وارداتنا من القمح وصلت سابقًا إلى 10 ملايين طن.

وأضاف أن المحاور الرئيسية في مشروع مستقبل مصر، أو الدلتا الجديدة تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، تم فعليًا زراعة 500 ألف فدان منها، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمنطقة جنوب الوادي، وتوشكي، وشرق العوينات 950 ألف فدان، والتي ألقت بظلالها على التوسع في الرقعة الزراعية، والتي كانت محدودة لفترة طويلة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية.

الأزمات العالمية خلقت جوًا لاعتماد الدول على نفسها

وأكد أن توالي الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الكثير من الدول للاعتماد على نفسها مع الأزمة التي شهدتها سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميًا.

واختتم: الدولة المصرية نفذت 320 مشروعًا زراعيًا بتوجيهات الرئيس كان لها دور إيجابي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل عديدة.

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