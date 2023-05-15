"لنا الله في جيل المهرجانات".. هاني مهنا يخوض تجربة إذاعية قريبًا (فيديو)

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه سيقدم قريبًا، برنامجًا إذاعيًا، لرفع مستوى الثقافة الموسيقية:" جيلي بالكامل تعلم الفنون والموسيقى من خلال المدرسة، ولنا الله في جيل المهرجانات الحالية".

الموسيقى العربية

وأكد الموسيقار هاني مهنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الموسيقى عبارة عن تهذيب للنفس بصورة كبيرة، ولهذا حرصت دولة السعودية وضع منهج الموسيقى ضمن المقرر التعليمي في المدارس والجامعات.

الذكاء الاصطناعي الموسيقي

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدخل في صناعة الموسيقى وهذا الأمر له سلبيات وإيجابيات، معبراً:" لازم نستفيد من إيجابيات التكنولوجيا فقط دون المساس بالتراث الفني".

وأضاف: "إحنا عايشين على ذكريات الماضي، معقولة مصر كلها دلوقتي تركت أم كلثوم واتجهت لبيكا وشاكوش".

وتابع:" النجوم العرب بعضهم لما بيتكلم بيغلطوا، ووردة كانت بتغلط كتير لما تتكلم، لذا كان يطلب منها الغناء وصوتها فعلاً كان إعجاز، وشيرين تسير على نفس الطريق".