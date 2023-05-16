قبل فصل الصيف.. أشهر المشاكل والأمراض الجلدية الشائعة

يرتبط فصل الصيف بالكثير من المشكلات الجلدية، مع قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق،وزيادة التعرض لأشعة الشمس والحشرات والنباتات ما يمكن أن يسبب بعض الطفح الجلدي المؤلم والحكة.

ويتميز فصل الصيف بالمناخ الحار والمشمس، وهذا يؤثر على جلد الإنسان ويزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، والتي يرصدها الخبراء بموقع " American Academy of Dermatology" في السطور التالية.

- أشهر المشاكل والأمراض الجلدية الشائعة بفصل الصيف

- أشعة الشمس تحتوي على موجات قصيرة ضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية، التي تسبب حروق وتصبغات في الجلد، وترتبط بسرطان الجلد على المدى البعيد.

- من أشهر المشاكل والأمراض الجلدية التي تظهر في فصل الصيف، حب الشباب، البشرة الجافة والمتهيجة، التهاب بصيلات الشعر، التينيا الملونة، العدوى البكتيرية، حمو النيل، طفح سبّاحي البحر، حساسية الشمس، والكلف والتصبغات.

- للوقاية من هذه المشاكل والأمراض، ينصح بارتداء الملابس القطنية والخفيفة، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات ذروتها، استخدام واقي شمس مناسب لنوع البشرة، تجفيف المناطق المصابة بالطفح جلدي جيدًا.

- استخدام كريمات مخصصة لعلاج المشكلات الجلدية بعد استشارة طبيب جلدية من العلاجات الفعالة، بالإضافة إلى تنظيف المستحضرات والأدوات المستخدمة للعناية بالأظافر والأقدام، وتناول أطعمة غنية بفيتامين ج.

- عصائر ومشروبات التي تحسن البشرة والجلد:

هناك الكثير من المشروبات والعصائر التي تساعد في تحسين البشرة والجلد، ومنها عصير الرمان، الذي ينقي الدم ويحارب الشيخوخة ويجدد خلايا البشرة.

وكذلك ماء جوز الهند، يساعد في ترطيب الجسم والبشرة ويحتوي على فيتامين ج والصوديوم والكربوهيدرات، بالإضافة إلى عصير التفاح، الذي يوفر كمية كبيرة من الكولاجين والمضادات للأكسدة التي تحافظ على نضارة ومرونة البشرة.

أوضح الخبراء أن عصير الجزر، يحتوي على المنجنيز والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك التي تعزز توهج البشرة، فضلًا عن عصير الطماطم، الذي يحتوي على فيتامينات وحديد تعالج حب الشباب والتصبغات وتوحد لون البشرة.

كما أن عصير الليمون يحتوي على فيتامين ج والمضادات للأكسدة التي تقلل من أضرار الجذور الحرة والطفح الجلدي، وظهور البثور.