الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تنتهى من مناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، ومصطفى محمد مصطفى مسئول الاتصال السياسى لقطاع الطب العلاجى.

واستعرض الدكتور محيى حافظ مقدم الدراسة، كل ما طرح من أفكار واقتراحات أعضاء اللجنة المشتركة والملاحظات التى وردت إلى اللجنة من وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية على مضمون الدراسة.

ومن جانبهم أثنى أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على موضوع الدراسة.

وفي الختام وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تقريرها فى شكله النهائى بعد الموافقة على إدراج بعض التعديلات، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس.

لجنة الصحة والسكان لجان الشئون الدستورية والتشريعية لنائب الدكتور على مهران النائب الدكتور محيى حافظ الصناعات الدوائية وزارة الصحة والسكان مسئول الاتصال السياسى

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