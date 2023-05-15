"صحة دمياط": جولات لرصد أي مخالفات في مستشفيات المحافظة

عقد د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على مدير إداراة المتابعة برصد الأخطاء وتوثيقها والعمل على تصويبها والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات وكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في مختلف الفترات الصباحية والمسائية وعرض تقارير دورية بالزيارات الإشرافية على وكيل الوزارة بما تم إنجازه، مؤكدًا تصويب الأخطاء الهدف الرئيسى للمتابعة وليس تصيدها.

وقامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح بعقد خطة عمل لعدد من الندوات الصحية في المنشآت التابعة لمديرية الزراعة في المدن والقرى على مستوى المحافظة؛ لاستهداف المواطنين والمزارعين وتنمية الوعي الصحي لديهم، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط.

تم تنفيذ مجموعة من الندوات لتشمل جميع الإدارات الصحية قام بها الأطباء مسؤولي الإعلام و التربية السكانية بالادارات الصحية صاحبهم فريق طبي لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية للمواطنيين.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة لرفع الوعي الصحي وتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها في كل مكان وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية في رفع المستوى الصحي للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك،بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومنال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءً على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.