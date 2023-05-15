الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلان التشويقي لفيلم عيسى المشارك في مهرجان كان السينمائي

فيلم عيسى
فيلم عيسى

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم عيسى الإعلان التشويقي الأول للعمل للمخرج مراد مصطفى، والذي ينافس في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو.

وكشف الإعلان الرسمي عن عيسى المهاجر الأفريقي، يقف في شرفة منزله، لنرى المنطقة حوله تتسم بالعشوائية، ونراه على دراجته النارية يسير شاردًا على الطريق.

فيلم عيسى من أكثر الأفلام العربية المترقبة في مهرجان كان لهذا العام. ويعرض خلال فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء الساعة 2:15 ظهرًا و7:45 مساءً في قاعة السينما الرسمية لأسبوع النقاد (قاعة ميرامار) ويوم الجمعة الساعة 8:30 مساءً في قاعة سينما فالبون.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف ، ومن إخراج مراد مصطفى.

 

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