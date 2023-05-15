الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا والعراق يعززان الشراكة بينهما في العديد من المجالات

العراق وامريكا
العراق وامريكا

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وتتضمن اللقاء تعزيز مجالات التعاون بينهما، فضلا عن توفير البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية، حسبما أفادات وكالة الأنباء العراقية “واع”. 

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، فضلاً عن ترسيخ هذا التعاون في مجال الطاقة والبيئة، إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأميركية، استناداً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بما يحقق متطلبات النهوض بهذه الملفات، التي تمثل أولوية في المنهاج الحكومي، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الحكومة عازمة على تهيئة كل ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية، من خلال القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن العراق اليوم فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي تنتظر قدوم الشركات الكبرى.

رئيس الوزراء العراقي لالعراقي العراق أمريكا واشنطن

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