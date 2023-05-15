3 أسباب رئيسية وراء تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 - 2 الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وأليكس بالدي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل جيوليس كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، فيما سجل خافيير بوادو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد، الوصيف، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ونجح البارسا في عودة لقب الليجا إلى خزائنه بعد غياب 4 أعوام عن أخر تتويج، كما رفع رصيده إلى 27 لقب دوري.

وفي السطور التالية يستعرض “الدستور” 3 أسباب رئيسية وراء تتويج برشلونة بلقب الدوري الاسباني.

خط دفاع حديدي

قوة برشلونة هذا الموسم تمثلت في رباعي الدفاع جويل كوندي، رونالدو أراخو، كريستنسن وبالدي والأخص أراخو وكوندي اللذان يمتلكان مرونة تكتيكيه في مبادلة أدوارهم بين الظهير والمساك.

البارسا أقوى دفاع في بطولة الليجا حيث استقبل 13 هدفًا فقط في 34 مباراة وهو رقم رائع للنادي الإسباني.

مستوى ثابت وسقوط الريال

منذ الجولة الأولى وسار فريق تشافي على طريق البطولة حيث كان الأكثر حسمًا للمباريات حيث نرى أن الفارق بينه وبين الوصيف ريال مدريد كبير من حيث عدد الانتصارات وعدد الهزائم حيث فاز البارسا في 27 بينما فاز ريال في 22 وخسر حامل اللقب 3 بينما خسر الميرنجي 7.

بجانب ذلك، هو حسم مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني والتي كانت ستسبب مشاكل للبارسا حال الخسارة حيث كان سيكون الفارق 9 نقاط.

الخروج من الدوري الأوروبي والأبطال

وداع البارسا أيضًا من بطولة الدوري الأوروبي ودوري الأبطال مبكرًا كانت عامل كبير لتركيز الفريق على بطولة الدوري فقط.

حيث ودع البارسا أولًا دوري الأبطال من دور المجموعات، ثم من ربع النهائي في الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.