الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص نصب على سيدة فى بيع أثاث منزلى بالجيزة

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية لسيدة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلي عبر صفحة "محددة" على "فيسبوك" وإرسالها مبلغًا ماليًا له كمقدم تعاقد، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق "واتس آب" وعبر مكالمات هاتفية بينهما.

بالفحص وبسؤال الشاكية أفادت بمضمون ما سبق، كما تم تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة) وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الجيزة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور مقاطع صوتية سيدة أحد الأشخاص أثاث منزلي

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