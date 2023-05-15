أبرزها الذرة وفول الصويا.. الإحصاء يكشف أكبر تراجع فى واردات السلع الخام بأكثر من الثلث

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتنعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من المواد الخام بنسبة 36.3%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 715.7 مليون دولار.

وسجلت واردات فول صويا أكبر تراجع بين واردات السلع الخام، والتى هبطت إلى حدود 178.3 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2023 مقابل 501.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 323.1 مليون دولار، يليها واردات الذرة والتى هبطت أيضًا إلى حدود 289.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2023 مقابل 583.044 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 293.2 مليون دولار.

وسجلت خامات الحديد ومركزاتها تراجعًا إلى حدود 227.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 334.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 107.003 مليون دولار.

وفى المقابل، ارتفعت واردات القمح لـ 610 ملايين دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 569.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 40.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات سمسم لـ 28 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 18.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.6 مليون دولار.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022، بنسبة انخفاض بلغت 48.2%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 22.2% حيث بلغت 3.44 مليار دولار خلال فبراير 2023 مقابل 4.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفى المقابل انخفضت أيضًا قيمة الواردات بنسبة 34.7% حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.