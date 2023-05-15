الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين قاما بترويج العقاقير المخدرة عبر فيسبوك

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بترويج العقاقير المخدرة عبر موقع "فيسبوك" بالمخالفة للقانون. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والتصدي لمحاولات ترويجها عبر وسائل التواصل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتي كفر الشيخ ـ الغربية") بإدارة صفحة على موقع التواصل "فيسبوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية باستخدام سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعامل الفني تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 11375 قرص مخدر متنوع "مدرج جدول أول وثالث مخدرات" 4 هواتف محمول– مبلغ مالي من متحصلات بيع العقاقير والمواد المخدرة – السيارة المستخدم فى الترويج).

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بترويج العقاقير المخدرة المضبوطة بحوزتهما عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والسيارة للانتقال وترويج العقاقير الطبية المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية شخصين العقاقير المخدرة فيس بوك الاتجار فى الأدوية

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