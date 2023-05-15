افتتاح ملتقى توظيف لتوفير 6 آلاف فرصة عمل بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى توظيف برنامج "فرصة" بالمحافظة في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم الشباب الباحثين عن العمل في قرى "حياة كريمة" وأسر "تكافل وكرامة" بالمحافظة، والذي يستمر لمدة يوم واحد اليوم الاثنين من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن أنشطة برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وإريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة" التابع لمنظمة العمل الدولية ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وعلى سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط والدكتور حجازي حمدي مدير متابعة برنامج فرصة ومسئول برنامج فرصة بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الأهلية وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمئن على الوظائف المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الملتقى الذى يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

ووجه المحافظ رسالة إلى الشباب داخل الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وقال اللواء عصام سعد إن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير 6000 فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة ضمن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم.

كما وجه الشكر لمسئولي منظمة العمل الدولية ووزيرى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لدعمهم إقامة الملتقيات التوظيفية وتمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لنجاح الملتقى.

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 6 آلاف شاب وفتاة من فرص العمل التي ستتاح في الملتقى حيث يتم مشاركة أكثر من 44 شركة من داخل وخارج أسيوط في مختلف القطاعات مثل السياحة والفنادق، الأعمال الخدمية، الصناعة، الزراعة ،الأغذية،الملابس، الدهانات والاستثمار العقارى هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة من عدد من الشركات والتى تتضمن (تأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة) وغيرها من المزايا.

الجدير بالذكر أن جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف مجانية بدون أي مقابل مادى لمساعدة مستفيدي برنامج "فرصة" من أبناء "تكافل وكرامة" في الحصول على فرص عمل ملائمة لتحسين ظروفهم الاقتصادية و أوضاعهم المعيشية.

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