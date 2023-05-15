3 زيجات و4 أولاد.. "أصالة" تحتفل بعيد مولدها الـ54

تحتفل اليوم الإثنين، المطربة أصالة نصري بعيد ميلادها، حيث ولدت في 15 مايو 1969، في دمشق بسوريا، والدها هو الفنان "مصطفى نصري" وعائلته تتكون من أربعة أشقاء هم: أماني ، أيهم ، ريم ، أنس، وتحمل الجنسية البحرينية، بعد أيام من مشاركته في عرض أوبريت "الحب والوفاء" الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للبحرين، لملك البحرين حمد بن عيسى في المنامة.

حياتها

تزوجت الفنانة السورية أصالة نصري، ثلاث مرات الاولى من والد أبنائها شام وخالد والثانية من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأم هما آدم وعلي والثالثة من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن.

الزواج الأول

تزوجت أصالة نصري من أيمن الذهبي في عام 1992، وأنجبت منه ولد وبنت، وهما شام وخالد، ولكنهم انفصلوا بعد فترة زواج دامت قرابة العقدين، حيثوا انفصلوا فى عام 2005.

الزواج الثانى

في مارس 2007 أعلنت المطربة أصالة نصرى، زواجها من المخرج والمنتج طارق العريان، وانجبت منه توأم، وهما آدم وعلي في 2011، فاجئتنا في يناير 2020 عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، انفصالها عن زوجها.

وكتبت أصالة «صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».

الزواج الثالث

أعلنت أصالة نصرى في عام 2021 زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، الذى يبلغ من العمر 52 عامًا وهو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية.

حيث قالت أصالة: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق .. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ..”»