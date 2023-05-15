بعد نجاحه في مسلسل "حرب".. أسباب تصدر محمد فراج التريند

يعيش الفنان محمد فراج انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألقه الكبير باكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية سواء بموسم رمضان أو خارجه، كما تعرض لبعض الشائعات بانفصاله وزوجته بسنت شوقي مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل لعدة أسباب يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:

مسلسل حرب والغرفة 207

لفت محمد فراج الأنظار إليه بتألقه الشديد في مسلسل “الغرفة 207” والذيحظى على نجاح جماهيري ساحق اثناء عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وقت عرضه قبل موسم رمضان الماضي، ليعود ويعلن صناع المسلسل عن التجهيز لموسم آخر من العمل الذي يتابعه الملايين بلهفة شديدة، ويبدأ تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل ليعرض بموسم الشتاء.

المسلسل مأخوذ عن راوية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في عام 1968، داخل فندق في مرسي مطروح أصر صاحبه على بقاء الغرفة 207 بالرغم من الأهوال التي تدور فيها من الرعب والإثارة، حيث أودت بحياة كل من عاش فيه، حيث دخل كثيرون إلى الغرفة 207، لكن القليل منهم فقط تمكنوا من الفرار منها، حاملين ذكريات ما حدث لهم بها.

كما حقق “فراج” نجاح جديد خلال موسم رمضان الماضي، بخوضه بطولة مسلسل “حرب” الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا، والمتكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الدراما الوطنية.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

فيلم فوي فوي فوي

طرحت الجهة المنتجة فيلم “فوي فوي فوي” برومو تشويقي منذ أيام تصدره الفنان محمد فراج، ليخطف الانظار مرة أخرى من خلال ظهوره مجسدا قصة حقيقية ويدعى بأنه كفيف لينضم لفريق كرة قدم المكفوفين، مما جعل البرومو يحقق نسب مشاهدات كبيرة رغم انه لا يتخطى الدقيقتين.

فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص.

شائعة الطلاق

كما تعرض فراج خلال الأيام الماضية لشائعة انفصاله وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الأمر الذي جعله يتصدر التريند بالإضافة إلى نشاطه الفني، لذلك سرعان ما حرص على الرد على تلك الشئعات بالنفي، وذلك عن طريق نشر صورة لزوجته وهي تتناول إفطارها أثناء قضاء إجازتهما في دبي، وكان محمد فراج وبسنت شوقي قد تزوجا منذ عام واحد فقط عن قصة حب كبيرة جدًا.