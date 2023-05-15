التحقيق مع سائق دهس فرد أمن إدارى ونقاشًا بالتجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، التحقيق مع سائق دهس فرد أمن ونقاشا داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأوّل.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى، ووجود مصابين داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود مصابين، وبعمل التحريات اللازمة تبين أنه أثناء مرور سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وصعد أعلى الرصيف وصدم فرد أمن إدارى ونقاشا وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.