نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير المدينة الصناعية بشق الثعبان

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، اليوم الإثنين، متابعتها لجهود التطوير لأحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق ومنها تطوير المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المدينة الصناعية بشق الثعبان للوقوف على الموقف التنفيذي لجميع أعمال التطوير القائمة بها ومنها الموقف التنفيذي لإمداد المنطقة بالمرافق (المياه _ الكهرباء _ الصرف الصحي _ الاتصالات وغيرها..).

رافقها خلال الجولة، كل من المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة والأستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة، والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي ومسئولي المرافق والشركات المنفذة للأعمال ومسئولى الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي طرة.

وتشتمل أعمال رفع كفاءة المنطقة متابعة تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية؛ لتكون صديقة للبيئة ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن؛ للحد من التلوث البيئي والنهوض بالخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، موقف المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات خاصة بالكيلو الأول من مدخل مدينة شق الثعبان على طريق الأوتوستراد، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال حفر الكهرباء لشبكة خطوط الضغط العالي وإزالة ناتج أعمال الردم، كما اطلعت سيادتها على خريطة شبكة الكهرباء للضغط المنخفض لتتم الأعمال دون تعارض.

كما شددت على ضرورة إزالة أوجه التعديات والإشغالات للمصانع والورش والمعارض وعدم التعدي على خط التنظيم، والتي قد تعوق تنفيذ بعض الأعمال بالكيلو الأول من خلال تذليل كافة العقبات.

واستكمالا للتوجيهات شددت على ضرورة رفع كافة المخلفات والأتربة والتراكمات على مدار اليوم الى جانب رفع الإشغالات بصورة مستمرة مع المتابعة الميدانية الدورية من الاجهزة التنفيذية بالحي لكافة الأعمال مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بأعمال التطوير، ورفع شبكة المرافق للالتزام بجدول الأعمال لنهوها طبقا للجدول الزمني.