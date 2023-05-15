الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

ضبط 4 طن دقيق بلدى
ضبط 4 طن دقيق بلدى مدعم

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة لفرض الرقابة على الأسواق بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف  محمد عبد العال وكيل المديرية  سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى 4 طن قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع. 

كانت  وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة التجار الاسواق والمخابز الاستيلاء علي الدعم

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