الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم المؤتمر العلمي الأول حول التعليم المتميز

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمى الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان (نحو تعليم أمنى متميز) وذلك بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

شهد المؤتمر خلال جلسته الإفتتاحية كلمة لمساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة تحدث خلالها عن إهتمام الوزارة بالأنشطة العلمية والبحثية للأكاديمية ناقلاً تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الذى تولى هذا المؤتمر جل رعايته، لافتًا إلى مدى حرص الأكاديمية على جودة البرامج التعليمية التى تقدمها بما يلائم مستجدات الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جـودة التعلـيم والاعتماد الأكاديمى التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى إسناد مهام تدريسها إلى نخبة متميزة مـن أعضـاء هيئـة التدريس بالجامعات المصرية وأكاديمية الشـرطة والعمل على تـوفير المقومـات اللوجيستية والتكنولوجيـة اللازمـة التى تُسـهم فى تقديمها على الوجه الأمثل، مؤكدًا ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وسعيها الدائم لدعـم عمليات التعاون والتنسيق مع مختلـف المؤسسات التعليميـة والجامعـات المصـرية، وإبـرام بروتوكولات تعــاون علمـيـة مـع بعض الكليات بالجامعات المصرية والأجنبية. 

وتناولت جلسات العمل بالمؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الهامة جاء أبرزها حول (التعليم الأمنى - جودة التعليم فى العصر الرقمى - والذكاء الإصطناعى وإستشراف المستقبل فى التعليم العالى الأمنى، والتعليم القائم على الجدارات لإستشراف المستقبل الأمنى، وقيادة التغيير وعلاقته بضمان جودة التعليم الأمنى)، إضافة إلى دور أكاديمية الشرطة فى تطوير التعليم الأمنى ، وإستراتيجيات تطويره.

كما تخللت تلك الجلسات بعض المداخلات حول الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بتنافسية التعليم الأمنى ، وسبل التعاون الدولى فى هذا المجال ودور الريادة فى جودة التعليم، إضافة إلى عرض (فيلم تسجيلى) عن أكاديمية الشرطة حاز إعجاب الحاضرين لما لمسوه من منشآت أمنية عصرية متكاملة، ومايطبق من أساليب تكنولوجية متطورة قادره على تخريج عناصر وكوادر أمنية قادرة على التصدى لتحديات المهنه فى حفظ الأمن. 

من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة فى ذلك المؤتمر العلمى المهم، مشيدين بما تطبقه أكاديمية الشرطة من أساليب تعليم وتطوير حديثة، معتمدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بما يسُهم فى تخريج عناصر وكوادر قادرين على القيام بمهامهم بجودة وإتقان.

أكاديمية الشرطة المؤتمر العلمى التعليم الأمنى كلية الدراسات العليا نحو تعليم أمنى متميز

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