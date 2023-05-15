الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل لجنة الدفاع بـ"الشيوخ": العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا للتعاون المشترك

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في اللقاء الذي عقد اليوم بين وفد مجلس الشيوخ الفرنسي مع رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري في إطار الزيارات المتبادلة لتعميق العلاقات وتبادل الخبرات بين المجلسين وبما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون البرلماني الثنائي المشترك.

وأكد النائب طارق نصير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وأنها تشمل تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو ما انعكس إيجابيا على عدد من التفاهمات السياسية لعدد من القضايا على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول العالم

وأشاد نصير بما تقوم به الدولة المصرية من العمل على إنهاء كافة الصراعات السياسية وخاصة دول الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد

وأوضح أن مصر تعمل على تأمين حدودها الاستراتيجية لمواجهة أي محاولات إرهابية للتسلل للبلاد وإثارة القلاقل.

وقد شهدت الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء واليوم تتحول هذه المنطقة إلى شريان تنموي تستفيد منه مصر ودول العالم.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تأمين حدودها الغربية والجوار الليبي حيث تشترك مع مصر في حدود طويلة تصل حتى 1200 ك متر، وأن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية هو الاحتفاظ بكيانها الموحد كدولة وطنية لذا عملت مصر علي إيجاد تسوية منطلقها تمثيل كافة الطوائف الليبية في رسم مستقبلهم.

وأضاف نصير أن مصر تستقبل كافة المهاجرين من دول المنطقة دون تحديد معسكرات لهم أو أماكن إقامة خاصة بهم وإنما يتم دمجهم داخل المجتمع المصري والاستفادة من الحقوق الممنوحة للمصريين من تعليم وصحة ومزايا اقتصادية مثلهم مثل باقي المصريين ورغم ان ذلك يمثل عبئا علي الاقتصاد المصري

ووجه نصير الشكر لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي لدعمه جهود التقارب بين المجلسين بما يؤدي إلى نتائج إيجابية لكلا الطرفين في العمل البرلماني.

البرلمان العربي الجهود الحثيثة الزيارات المتبادلة العلاقات المصرية الفرنسية اللواء طارق نصير وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي

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