نادية الجندي تستعرض رشاقتها داخل الجيم: "مساء الجمال والرياضة"

تحرص الفنانة نادية الجندي على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، فدائمًا ما تشارك تفاصيل ولحظات حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وشاركت “نادية” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “انستجرام”، صور لها برفقة صديقاتها، من داخل صالة الألعاب الرياضية، ويبدو عليها ملامح أصغر بسبب حرصها الشديد على مماسة الرياضة، فاستعرضت رشاقتها في أحدث ظهور لها قائلة: "مساء الجمال والسعادة والرياضة، وأجمل اللحظات الحلوة مع صديقاتي".

https://www.instagram.com/p/CsRF6VrNxq7/

من جهة أخرى، كشفت النجمة نادية الجندى مؤخراً عن أحدث صور لها بملابس كاجوال في أحد الأماكن العامة، حيث انهالت عليها التعليقات الإيجابية على رشاقتها وملابس المميزة، خاصة أن نادية الجندى دائمًا معروفة بطريقة ملابسها الرائعة.