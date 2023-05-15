توقيع الكشف الطبى على 895 سودانيًا بميناء قسطل البرى

أنهت مستشفيات جامعة أسوان، اليوم الاثنين، أعمال القافلة الطبية المجانية الموجهة للنازحين السودانيين لمصر عبر الحدود البرية جنوب محافظة أسوان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة الأشقاء الفارين من الحرب بالسودان.

وكشف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن أعمال القافلة الطبية التى نظمتها كلية الطب بالجامعة، بالتعاون مع اللجنة الطبية والإغاثة بمجلس الوزارء؛ لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين من الأشقاء السودانيين بميناء قسطل البرى.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن إجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها بميناء قسطل وصل 895 حالة، بينما تم تحويل 74 حالة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

وأوضح أن القافلة الطبية ضمت 5 تخصصات طبية، لتقديم العلاج بالمجان والعمل علي استقبال وعلاج الأخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب الفارين من الحرب السودانية القادمين لأسوان عبر ميناء قسطل.

أشار الدكتور محمد زكى الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان إلى الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها القافلة الطبية للأخوة السودانيين التي كانت فى إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب الإقليمي والاستراتيجي فى خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، والمشاركة فى جهود الدولة لاحتواء تداعيات الحرب السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان.

تابع: أن القافلة ضمت أقسام الجراحة العامة والباطنة العامة ونساء وتوليد، جراحة عظام، أطفال، وأنه قام أطباء الجراحة العامة بتوقيع الكشف علي 114 حالة مواطن سوداني وعدد 58 مواطنا مصريا، وعدد 15 حالة تحويل إلي مستشفيات جامعة أسوان.

وأوضح د.أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن أطباء الباطنة العامة بالقافلة قاموا بتوقيع الكشف على 173 حالة سوداني نازح، و109 مواطنين مصريين، و17 حالة محولة الي مستشفيات الجامعة، وكذلك قام أطباء النساء والتوليد بتوقيع الكشف علي 27 حالة سودانية و5 حالات مصرية.

لفت إلى أن أطباء جراحة العظام قاموا بتوقيع الكشف على 134 حالة سودانية و64 حالة مصرية، كما تم تحويل 30 حالة كسور وإصابات إلي مستشفيات الجامعة، أما أطباء الأطفال قاموا بتوقيع الكشف علي 155 طفلاً سودانيًا، و57 طفلاً مصريًا، و12 حالة أطفال محولة الى مستشفيات الجامعة ليصل إجمالي عدد الحالات السودانية التي تم الكشف عليها بميناء قسطل 603 حالات من الأشقاء السودانيين النازحين وإجمالي الحالات المصرية 292 حالة و74 حالة تحويل، وبذلك تكون القافلة الطبية المجانية أنهت أعمالها بميناء قسطل البري بإجمالي 895 حالات كشف، و74 حالة تحويل إلى مستشفيات جامعة أسوان.